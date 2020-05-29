ليبيا – قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب علي التكبالي إن الأتراك نقلوا الأسلحة والذخائر إلى ليبيا مستغلين الهدنة الإنسانية التى أعلن عنها الجيش الوطنى مؤخرا،مؤكدا أن الجيش كان على وشك الدخول إلى طرابلس لكن بناء على نصيحة دولة صديقة طرحنا هدنة للحل.

التكبالي كشف في تصريحات عبر الفيديو لصحيفة “اليوم السابع” أمس الخميس عن تواجد ما يقرب من 10,500 مرتزق سورى و1500 مستشار عسكرى تركي في ليبيا، مؤكدا أن الجيش الوطني لن يتخلى عن تحرير العاصمة طرابلس التي تتواجد بها حاضنة شعبية للقوات المسلحة القادرة على تحرير العاصمة.

وأكد أن القوات المسلحة تعتمد على امكانياتها فى مواجهة الغزو التركي الذى جلب الإرهاب لليبيا، موضحاً أن ليبيا كانت تتجنب سيناريو الحرب الواسعة لكن تركيا تدخلت لاحتلال الأراضي الليبية ولدعم الميليشيات المسلحة، مضيفًا “لن نسمح لليبيا أن تكون رهينة للأتراك”.

ولفت إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يسعى لاحتلال ليبيا بذريعة إحياء الدولة العثمانية،موضحا أن الصراع فى ليبيا تحول من صراع على النفط والغاز إلى محاولة للهيمنة والسيطرة.

وأوضح أن المرتزقة السوريين جاؤوا إلى طرابلس بدعم مالى كبير ويجوبون شوارع العاصمة ويهينون المواطنين،مؤكدا أن الأتراك ينظرون نظرة دونية إلى العرب وهو ما سيؤدى لثورة ليبية ضد الأتراك،متهما المرتزقة التابعين لتركيا باختطاف الفتيات الليبيات اللائي يتعرضن لاستفزاز من مضايقات من مرتزقة أردوغان.

وردا على الأصوات التى تروج لمشروعية ما تقوم به حكومة الوفاق باعتبارها معترف بها دوليا فند عضو مجلس النواب الأقاويل التي تزعم شرعية حكومة السراج،مؤكدا أنها حكومة مفروضة من الخارج ولم تحظى بثقة مجلس النواب وانتهت مدتها القانونية.

عضو مجلس النواب أعرب عن أسفه بسبب صمت الدول العربية التى لا تتحرك فى ظل الاحتلال التركي للأراضي الليبية،مضيفا:”العرب تركوا الليبيين وحدهم يواجهون الأتراك.. نرجو أن تتقدم الدول العربية وتقول كلمتها فى هذا الموضوع”.