الأردن – أعلنت الحكومة الأردنية إعادة فتح المساجد والكنائس اعتبارا من الخامس من يونيو، في إطار تخفيف القيود التي فرضت بسبب تفشي فيروس كورونا، مشيرة إلى تسجيل 8 إصابات جديدة بالفيروس.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة امس إنه ستتم دراسة السماح بالتجول يوم الجمعة المقبل سيرا على الأقدام، لافتا إلى أن الحكومة تدرس تقليل ساعات الحظر وفتح المزيد من القطاعات وذلك بناء على توصيات لجنة الأوبئة.

وأشار الوزير إلى أن فتح القطاعات يعني زيادة في عدد الإصابات، داعيا في هذا السياق المواطنين إلى الالتزام بالتباعد الاجتماعي والإجراءات الصحية، للتقليل من من تفشي العدوى، وقال: “لا يمكن الاستمرار بالإغلاق المتواصل لأن الحالة قد تطول”.

من جهته، قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة إنه اعتبارا من يوم الجمعة المقبل سيتم فتح المساجد وستقتصر الصلوات على صلاة الجمعة فقط، وذلك ضمن ضوابط ستعلن عنها الوزارة لاحقا.

ودعا من يفوق عمره 50 عاما أو يمتلك سيرة مرضية، أو يحمل أعراضا مرضية ألا يتوجه لأداء الصلاة في المساجد.

بدوره، قال رئيس مجلس رؤساء الكنائس في الأردن المطران خريستوفوروس عطا الله إن الكنائس ستفتح أبوابها يوم الأحد 7 يونيو للصلاة، مطالبا كبار السن وكل من يشعر بأي أعراض مرتبطة بفيروس كورونا بعدم الحضور إلى الكنائس.

في غضون ذلك، أعلنت سلطات الصحة الأردنية امس الخميس، تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليصبح عدد الإصابات الإجمالي 728 حالة.

وأعلن وزير الصحة سعد جابر أن الحالات المسجلة تعود لسائقي شاحنتين من حدود العمري أحدهما أردني، و6 حالات لأردنيين قادمين من روسيا.

المصدر: عمون