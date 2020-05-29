الخارجية الأمريكية تصادق على صفقة لتحديث منظومات “باتريوت” في الكويت بقيمة 1.4 مليار دولار

الخارجية الأمريكية تصادق على صفقة لتحديث منظومات “باتريوت” في الكويت بقيمة 1.4 مليار دولار

الكويت – أعلن البنتاغون أن وزارة الخارجية الأمريكية صادقت على اتفاق محتمل لبيع أسلحة للكويت بقيمة 1.425 مليار دولار لتحديث نظام الدفاع الجوي الصاروخي في البلاد على أساس منظومات “باتريوت”.

وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاغون، في إخطار للكونغرس، إن وزارة الخارجية صادقت على بيع 84 صاروخا اعتراضيا من طراز “باك-3” ومنظومات “MSA” ومعدات ذات صلة بقيمة 800 مليون دولار.

وأوضحت الوكالة أن 625 مليون دولار سيتم دفعها بموجب الاتفاق من قبل الكويت لتغطية برنامج الترميم والصيانة الفنية للمنظومات الموجودة حاليا في البلاد.

وقالت إن برنامج التحديث هذا “سيزيد قدرات الكويت على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية وسيضمن أمن بنيتها التحتية النفطية ذات الأهمية الحيوية”، كما سيسمح بتنفيذ مناورات مع الجيش الأمريكي ومنع تغيير توازن القوة في المنطقة.

وشركتا “لوكهيد مارتن” و”رايثيون تكنولوجيز” هما الموردان الرئيسيان للرادارات والقاذفات والصواريخ الاعتراضية التي تتكون منها منظومات “باتريوت”.

المصدر: وكالات