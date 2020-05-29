ليبيا – أعلنت الخارجية الروسية أن الوضع في ليبيا مستمر في التدهور ، مشيرة إلى أن وقف إطلاق النار معطل بالكامل.

المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا وفي مؤتمر عبر الإنترنت في نادي موسكو الدبلوماسي وفقاً لما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الجمعة قالت:” هذا ليس مجرد وضع صعب في ليبيا نلاحظ أنه لا يزال يتدهور، هذا تدهور للوضع العسكري السياسي في ليبيا وقد أحبطت الهدنة التي أعلنت في يناير من هذا العام أخيراً القتال كما تعلمون قد استؤنف بالكامل”.

وأضافت زاخاروفا أن المزيد من التأخير في الأزمة النظامية في ليبيا يهدد بعواقب وخيمة، مختتمةً :” نحن مقتنعون بأن إطالة أمد الأزمة الحالية ووصفها بأنها أزمة نظامية يهدد ليبيا وشعبها الذي عانى طويلا من عواقب وخيمة “.