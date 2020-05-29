الصين – شهدت كميات النفط الخام المخزنة على متن السفن في آسيا تراجعا عن ذروة بلغتها في وقت سابق هذا الشهر مع تعافي الطلب في الصين والهند.

وقالت شركة “فورتيكسا” لتحليل سوق النفط إن 3.4 مليون طن من الخام (24.8 مليون برميل) سُحبت من المخزونات العائمة بالأسواق الآسيوية في الأيام السبعة الماضية وكانت الصين هي الوجهة الرئيسية بنحو 1.8 مليون طن، في حين احتلت الهند المرتبة الثانية بسحب 842 ألفا و679 طنا.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مصادر تجارية قولها إن شركات نفط كبرى وشركات تجارة تعرض النفط المخزون في البحر من خامات الشرق الأوسط وغرب إفريقيا مع اكتساب الأسعار الفورية للخام قوة في آسيا.

وتشتري شركات التكرير النفط على أمل تعافي الطلب على الوقود مع تخفيف مزيد من الدول لقيود كورونا ومع توقعات بأن أسعار الخام وشحنه سترتفع أكثر على الرغم من أن هوامش التكرير بقيت ضعيفة بما حد من قدرة شركات التكرير على زيادة الإنتاج.

المصدر: “رويترز”