ليبيا – أكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن بأن كتيبة من المرتزقة تضم نحو 50 عنصرا يترأسها مسؤول أمني سابق في تنظيم داعش لإرهابي من ريف حمص الشرقي في سوريا قد انضمت للعمليات القتالية التي تخضوها مليشيات طرابلس في ليبيا.

عبد الرحمن أوضح في تصريح لقناة “سكاي نيوز عربية” أمس الخميس أن قائد الكتيبة المرسلة إلى ليبيا شغل منصبا أمنيا فيما كان يسمى ولاية حمص ومن ثم بايع جبهة النصرة التي أعلنت ولائها لتنظيم القاعدة الإرهابي وبعد ذلك اتجه الداعشي إلى مناطق الاحتلال التركي في عفرين ثم توجه للقتال في ليبيا مع 49 مقاتلا سابقا من التنظيم مع بداية العام الجاري كمرتزقة هناك.