تونس – افاد البنك المركزي التونسي امس إنه أبقى على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 6.75 بالمئة.

وأضاف البنك في بيان، أن عجز ميزان المعاملات الجارية تراجع في الأشهر الأربعة الأولى من 2020 إلى 2.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 3.6 بالمئة قبل عام، نتيجة انخفاض في العجز التجاري.

وكان البنك خفض السعر 100 نقطة أساس في مارس، في أول خفض منذ 2011، وذلك في إطار جهود التصدي لتداعيات تفشي فيروس كورونا.

ودعا البنك المركزي إلى زيادة الصادرات، ولاسيما الفوسفات، في ضوء التوقعات لانخفاض كبير في إيرادات السياحة جراء أزمة كورونا.

المصدر: رويترز