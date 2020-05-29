ليبيا – أعلن وزير الصحة بالحكومة الليبية سعد عقوب عن إرسال شحنة كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية الوقائية لمدينة سبها وشحنه متكاملة لمركز العزل السريري الطبي وذلك في اطار خطة وزارة الصحة لمجابهة فيروس كورونا المستجد .

عقوب وفي تصريح نشره المكتب الإعلامي لوزارة الصحة أوضح أن الشحنه تم تجهيزها عن طريق جهاز الامداد الطبي التابعة للحكومة الليبية بمدينة بنغازي وتحت إشراف وزير الصحة وبتنسيق مع الوكيل المساعد بديوان الوزارة عن بلديات الجنوب غيث دربوك الذي يتولي تسليمها المنشآت الصحية بسبها تمهيدا لارسال قافلة طبيه تضم نخبة من الاطباء في عدة تخصصات مختلفة لبلدية سبها .

وأضاف أن الهدف من إرسال الشحنة الاضافية للمساهمة في سرعة تقديم الخدمات الطبية والعلاجية،مشيراً إلى استمرار ارسال الشحنات الطبية الايام القادمة لتعويض المخزون الاستراتجي بالجنوب تحسبآ لاي طارئ وذلك بالتنسيق بين وزارة الصحة واللجنة العليا واللجنة الاستشارية.

‏‎وأكد عقوب أن وزارة الصحة على تواصل مستمر مع جميع المرافق الصحية داخل مدينة سبها وخارجها ومع مديري مسؤولي قطاع الصحة داخل المدينة المتمثّلة بمركز سبها الطبي ومركز العزل السريري الطبي لعلاج فيروس كورونا وإدارة الخدمات الصحية بسبها والحجر الصحي وفرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة وفقا لتوصيات مجلس وزراء الحكومة الليبية.

وزير الصحة أشار إلى أن الوزارة تتعهد بتقديم واستمرار الدعم لحين انتهاء جائحة كورونا وعلاج كافة المصابين وأن دعم المستشفيات سيُساهم أيضاً في تحسين الأوضاع الصحية وتخفيف العبء على المرضى من مشقة التنقل والسفر للمناطق المجاورة للحصول على خدمات طبية.

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