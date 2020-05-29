ليبيا – اجرى عضو مجلس النواب أحمد الشارف أمس الخميس إتصالاً هاتفياً بوزير الصحة بالحكومة الليبية سعد عقوب لبحث ومتابعة تطورات الوضع الصحي بمدينة سبها وظهور إصابات بفيروس كورونا بالمدينة وتوفير ما يلزم لمواجهة هذا الوباء بالإضافة إلى النقص الشديد في العناصر الطبية والطبية المساعدة ،

عقوب أكد بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب بأن الحكومة لن تدخر جهداً في تقديم الخدمات لأهالي الجنوب عامةً وسبها خاصةً وبأنهم في تواصل مستمر مع المسؤولين بمدينة سبها حول تطورات الوضع الصحي بها.

وبدوره،وجه الشارف نداء إلى أهل مدينة سبها طالبهم فيه بضرورة الإلتزام الكامل بحضر التجوال المفروض من الجهات المختصة،داعياً إلى تكاتف الجميع في هذه المرحلة الصعبة للخروج منها ،متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

عضو مجلس النواب ثمن جهود الجيش الأبيض من أبناء مدينة سبها الذين لبو النداء من أول ظهور للحالات المصابة،مشيداً بجهود وزير الصحة بالحكومة الليبية على مجهوداته المبذولة في هذه الجائحة.