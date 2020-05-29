ليبيا – أصدرت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق أمس الخميس التعليمات لمديرية أمن مزدة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضبط الجناة الذين أقدموا على قتل 30 مهاجرا غير شرعي في رد فعل انتقامي على مقتل نجلهم والتعميم على أسماءهم وملاحقتهم والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة.

الوزارة وفي بياناً لها أطلعت المرصد على نسخة منه أكدت أنه مهما كانت دوافع جريمة القتل الجماعي فالقانون لم يعط الحق للمواطن باستيفاء الحق بالذات ، لافتة إلى أن القانون هو الرادع لكل شخص مهما كانت الأسباب.

وأوضحت الوزارة أن أهالي المجني عليه قاموا برد فعل إنتقامي على مقتله بقتل 26 شخص من الجنسية البنغلاديشية و 4 أشخاص أفارقة وإصابة 11 مهاجر إصابات متفاوتة نقلوا على إثرها لمستشفى الزنتات لتقلي العلاج.

الوزارة أشارت إلى أن الحادثة تعود لمقتل المواطن “ي م ع ي أ”من مواليد 1990 مقيم بمنطقة مزدة والمشتبه في ضلوعه بالإتجار بالبشر من قبل مهاجرين غير شرعيين أثناء قيامه بعملية تهريبهم.