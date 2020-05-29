العراق – هدد المتحدث الرسمي باسم تنظيم “داعش”، أبو حمزة القرشي، امس حكومة مصطفى الكاظمي في العراق.

وقال في تسجيل صوتي جديد نشر عبر مؤسسة إعلامية تابعة للتنظيم: “في ولاية العراق فقد عاد مرتدو الصحوات لإخراج رؤوسهم من الجحور التى دخلوها من سنين وهم يأملون أن تتيح لهم أمريكا إعادة تنظيم فصائلهم المنقرضة وأن تمنحهم إقليما يحكمونه بشريهة الطاغوت”.

وأضاف: “لقاء ذلك الإقليم الذي يريدون، تريد منهم أميركا جندا محضرين فى قتال دولة المسلمين وإعاقة نشاط جنودها هناك كما يفعل إخوانهم فى الشام اليوم”.

يذكر أن حكومات ومنظمات دولية عدة بما في ذلك روسيا أدرجت “داعش” ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية.

المصدر: RT