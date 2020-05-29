انجلترا – أعلن نادي أرسنال الانجليزي لكرة القدم، امس أن رئيسه تشيبس كيسويك قرر التنحي بعد سبع أعوام من توليه هذا المنصب.

وقال ستان كرونكي مالك أرسنال وابنه جوش في بيان: “نعرب عن امتناننا العميق لكل ما فعله السير تشيبس لأرسنال منذ أن كان ضمن مجلس الإدارة ورئيسا للنادي خلال 15 عاما الماضية. خبرته الواسعة وحبه الشديد لأرسنال جعلته الرئيس المثالي”.

وقال البيان إنه بعد مغادرة كيسويك سيتألف مجلس إدارة النادي اللندني من، ستان وجوش كرونكي، وفيليب هاريس، وكين فرير.

وتقلد كيسويك (80 عاما) محافظ بنك إنجلترا السابق، العديد من المناصب في مجلس إدارة نادي “المدفعجية” منذ عام 2005، وأصبح رئيسا في 2013.

وتوج أرسنال بلقب بطل مسابقة كأس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم، ثلاث مرات خلال فترة رئاسة كيسويك للنادي.

المصدر: وكالات