إيطاليا – أعلن وزير الرياضة الإيطالي فينتشنزو سبادافورا، استئناف مباريات الدوري المحلي “الكالتشيو” لهذا الموسم، بداية من يوم 20 يونيو المقبل، وذلك بعد ثلاثة أشهر من التوقف بسبب جائحة كورونا.

وقال سبادافورا بعد اجتماع عقده، امس عبر تقنية الفيديو بمسؤولي الاتحاد الإيطالي للعبة ورابطة الدوري، إن: “اللجنة الفنية والعلمية أعطت موافقتها على البروتوكول، وأكد لي الاتحاد أن لديه خطط. في ضوء هذه الاعتبارات، يمكن استئناف البطولة يوم 20 يونيو”.

والخطة الأولى هي صيغة تتمثل باجراء أدوار فاصلة لتحديد هوية البطل، الفرق المتأهلة إلى المسابقتين القاريتين، والفرق الهابطة إلى الدرجة الثانية، وذلك في حال علق الموسم مجددا، أو لم تقام جميع المباريات.

في حين أن الخطة الثانية تقضي باعتماد الترتيب الذي وصل إليه الدوري قبل التوقف مجددا.

وأضاف الوزير: “كان اجتماعا مفيدا للغاية، وكما قلنا من البداية، كان استئناف كرة القدم محسوما على الدوام في حال توفر الشروط لضمان السلامة، وأعطت اللجنة الفنية والعلمية الضوء الأخضر للبروتوكولات”.

ورأى سبادافورا أن “إيطاليا تنهض من جديد، ومن الطبيعي أن تفعل كرة القدم الأمر ذاته. وافقت اللجنة الفنية والعلمية على البروتوكول الطبي، لكنها شددت على الضرورة المطلقة لفترة الحجر الصحي إذا كانت نتيجة فحص اللاعب إيجابية”.

وكشف: “لقد تلقينا أيضا ضمانات بأن عملية فحص اللاعبين يجب ألا تؤثر أو تقلل من فرص وصول عامة السكان إلى الفحص بأي شكل من الأشكال”.

وأضاف سبادافورا: “أكد لي الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أيضًا، أنه يمكن اعتماد الخطط حالة التوقف. ليس من اختصاصي كوزير أن أقرر في ذلك، لأنه من صلاحية الاتحاد الإيطالي لكرة القدم”.

وتوقف الدوري الإيطالي في التاسع من مارس الماضي، بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، الذي أودى بحياة أكثر من 33 ألف شخص في البلاد.

ويتصدر فريق يوفنتوس حامل اللقب، ترتيب الدوري برصيد 63 نقطة، بعد الجولة 26، متقدما بفارق نقطة على وصيفه لاتسيو.

المصدر: “آس”