ليبيا – توجهت قافلة طبية إلى مدينة سبها أمس الخميس تحمل مستلزمات ومعدات طبية وقائية تتعلق بالتأهب والاستجابة لفيروس كورونا المستجد.

وزارة الصحة بحكومة الوفاق أوضحت أن القافلة تضم فرقًا طبية متخصصة في طب الطوارئ والعناية الفائقة ستعمل بمركز علاج مصابي فيروس كورونا الذي تم تجهيزه بالمدينة وذلك لمتابعة الحالات المصابة وتدريب العناصر الطبية التي سيجري التعاقد معها للعمل بالمركز العلاجي.

كما ستقوم الفرق الطبية بتشغيل مركز لاستقبال وفرز الحالات التى تعاني من إصابات تنفسية حادة والحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد وستتولى التعامل مع الحالات وإخضاعها للفحوصات وجمع المعلومات التي تتعلق بتاريخ السفر للحالة ومخالطة أشخاص قادمين من مناطق أو دول موبوءة.

وأشارت الوزارة إلى أن القافلة الطبية تحوي جهاز PCR جهاز يستخدم لإحراء فحص “تفاعل البوليميراز المتسلسل” ويعد من أكثر الفحوصات التي تجريها المستشفيات لتحديد سلالة الفيروس الموجود في جسم الإنسان وكذلك جهاز GeneXpert المطوّر حديثًا من شركة سيفيد والذي اعتمد في مارس الماضي من هيئة الغذاء والدواء الأميركية كأحد الفحوص للكشف عن فيروس كورونا المستجد إذ يكشف الفحص وجود المرض من عدمه خلال فترة تتراوح بين 45 دقيقة وبضعة ساعات على أقصى تقدير مما يسهم في تطويق الوباء.

واتساقًا مع ذلك،قال مدير مكتب الوكيل العام محمود بن محمود إن تسيير القافلة جاء بناءً على تعليمات الوكيل العام لدعم الخدمات الطبية بالمدينة بعد تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد داخلها.

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