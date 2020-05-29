واشنطن – ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال”، نقلا عن مصدر في البيت الأبيض، أن الإدارة الأمريكية لن تنشر توقعات اقتصادية هذا الصيف، كما جرت العادة، بسبب حالة عدم اليقين المرتبطة بأزمة كورونا.

ووفقا لمصدر الصحيفة الأمريكية فإن الوباء أدى إلى حالة من “عدم الاستقرار” في البيانات الاقتصادية، لذلك فإن توقعات البيت الأبيض لن تعطي “صورة كاملة” عن الوضع الحقيقي في الاقتصاد.

لعدة عقود متتالية دأبت الإدارة الأمريكية بنشر توقعات حول النمو الاقتصادي والتوظيفات والتضخم في الولايات المتحدة، وعادة تقوم بنشر التوقعات في الصيف بعد عدة أشهر من نشر مشروع الميزانية.

ويتوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والبعض من فريق إدارته أن الركود الحاد الذي سيشهده الاقتصاد الأمريكي هذا العام بسبب عمليات الإغلاق، التي فرضت للحد من انتشار فيروس كورونا، سيعقبه نمو قوي بعد رفع القيود.

لكن توقعات مكتب الميزانية بالكونغرس الأمريكي تشير إلى حدوث انخفاض في الربع الرابع من 2020 بنسبة 5.6% على أساس سنوي.

كذلك يعتقد المكتب أن الاقتصاد الأمريكي لن يكون قادرا على تعويض الخسائر الناجمة عن جائحة كورونا بحلول نهاية العام 2021.

وبالإضافة للولايات المتحدة، رفضت الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العام، وضع هدف اقتصادي محدد للنمو في العام الجاري بسبب جائحة كورونا.

وفي وقت سابق رسم صندوق النقد الدولي توقعات قاتمة للاقتصاد العالمي في 2020 في ظل حالة عدم اليقين المرتبطة بانتشار فيروس كورونا المستجد في العالم، حيث توقع حدوث انكماش هذا العام.

المصدر: “وول ستريت جورنال”