ألمانيا – كشف الدكتور أندريه كوندراخين، الخبير في علم الصيدلة السريرية، كيف يجب أن يكون سلوك الشخص في الأماكن العامة للوقاية من “كوفيد-19”.

وقد لفت الخبير الانتباه إلى ضرورة ارتداء الكمامة والقفازات في الأماكن العامة مثل دور السينما وأماكن التجمعات مثل المتاجر الكبيرة والحدائق وغيرها، وقال “من الخطأ تناول الطعام والكمامة على الوجه، وبالتأكيد يعتبر أخذ الطعام واليدين في قفازات من الأخطاء الشائعة، مثل تناول الفشار أو الفاكهة أو مشروب ما”.

ويضيف، يجب التأكد من أن الأجهزة والمعدات الرياضية في القاعات العامة، يجري تعقيمها بعد انتهاء تمارين كل شخص وقبل أن يستخدمها شخص آخر، وألا تقل المسافة بينها عن 1.5 متر. مؤكدا على ضرورة ارتداء الكمامة وقفازات قطنية خلال التمارين البدنية في القاعات العامة.

وقال، “من أجل مسح العرق عن الوجه، يجب استخدام الجانب الذي لا تلمسه اليد من المنشفة”.

وأما في المتاجر الكبيرة، فيجب الابتعاد عن محلات بيع مستحضرات التجميل والعطور ، لأن خطر العدوى فيها كبير. فمثلا عند رش عينة من العطر تتسارع عملية التنفس، فإذا كان في المكان شخص مصاب بـ “كوفيد-19” فإن احتمال انتقال العدوى يزداد كثيرا.

وعموما ينصح الطبيب، بعدم لمس أي شيء من دون قفازات في الأماكن العامة والمتاجر، وعدم لمس الوجه أيضا. وعند العودة إلى البيت يجب رمي الكمامة والقفازات في أكياس خاصة، وغسل اليدين بالماء والصابون قبل لمس أي شيء.

المصدر: نوفوستي