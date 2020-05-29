الولايات المتحدة – استقر عدد المتقدمين للحصول على إعانة البطالة في أمريكا، الأسبوع الماضي فوق مستوى المليونين وذلك للأسبوع العاشر على التوالي.

وقالت وزارة العمل الأمريكية امس إن إجمالي عدد الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة المعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 2.123 مليون في الأسبوع المنتهي في 23 مايو أيار، من مستوى معدل قدره 2.446 مليون في الأسبوع السابق.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت “رويترز” آراءهم توقعوا انخفاض عدد الطلبات الجديدة إلى 2.1 مليون في أحدث أسبوع من الرقم السابق المعلن البالغ 2.438 مليون. وعلى الرغم من أن الطلبات تنخفض بوتيرة منتظمة منذ أن بلغت مستوى قياسيا عند 6.867 مليون في أواخر مارس، فإنها لم تنخفض دون مستوى المليونين منذ منتصف مارس.

وفي تقرير منفصل اليوم، قالت وزارة التجارة إن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بوتيرة سنوية قدرها خمسة بالمئة في الربع الأول، وهو أكبر تراجع منذ الركود الكبير في 2007-2009، بدلا من وتيرة نسبتها 4.8 بالمئة وفقا للتقديرات في الشهر الماضي.

المصدر: رويترز