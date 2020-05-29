ليبيا – دعا وزير الصحة في الحكومة الليبية وعضو اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا سعد عقوب سكان مدينة سبها وما جاورها إلى ضرورة التقيّد بحظر التجوال وتطبيق إجراءات عزل المدن لبلدية سبها وما جاورها وعدم التنقل والنزوح الي المدن المجاورة إلى حين انحصار الفيروس.

عقوب طالب بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة الليبية بعدم التنقل بين المدن بأي صورة كانت إلا في حالات الطارئة فقط.

وأكد أن الخطة التي رسمتها اللجنة العليا والجاري تنفيذها عن طريق وزارة الصحة في توفير كافة المستلزمات الوقائية والعلاجية وفق المعايير الدولية كما أنه تم تخصيص جزء في المستشفيات جاهز للأطباء لأيىمشكلة يعانى منها أفراد الطاقم الطبى والتمريض علاوة على أن المستلزمات وأطقم الوقاية متوفرة بكميات كبيرة.

ودعا كافة المواطنين الذين دخلوا عن طريق المنافذ البرية والجوية بالحجر الصحي الاجباري لأنهم يشكلون خطرا على عائلاتهم ومحيطهم وذلك في اطار التدابير الهادفة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما شدد على إخضاع جميع القادمين إلى ليبيا من مختلف الجنسيات إلى حجر صحي لمدة أسبوعين حتى يتم التحقق من عدم إصابتهم بفيروس كورونا،مشيرآ الى أن المخالفين لفترة الحجر الصحي سيتعرضون للمساءلة القانونية.

وتابع قائلا:”إن البلاد تمر بتحديات كبيرة ولابد من تضافر كافة الجهود لهزيمة فيروس كورونا”،مطالبا جميع المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأشاد وزير الصحة بالدور الكبير الذي يقوم به كافة العاملين الصحيين بالمناطق والمدن المجاورة لبلدية سبها في دعم القطاع الطبي،مشيرا إلى أهمية تكاتف الجهود الوطنية المخلصة وتطبيق نظام الحجر الصحي لمدنهم وقفل الحدود والتعاون الذاتي للصالح العام وتوفير كافة سبل الحماية للمواطنين التى تكفل الحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

عقوب أشار إلى أن الوعي سينقذ ليبيا من وباء فتاك وسيوقف كورونا عند حده مثلما حدث في بعض البلدان الأخرى،مطمئن الجميع بأن المخزون الاستراتجي من الأدوية والمستلزمات الوقائية وأجهزة التنفس الصناعي لمجابهة فيروس كورونا جيدة.