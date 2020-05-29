فرنسا – أعلنت السلطات الصحية الفرنسية امس تسجيل 66 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 28 ألفا و662 حالة.

وأفادت السلطات الصحية بتسجيل 3325 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل العدد الكلي للإصابات إلى 149 ألفا و71 حالة.

وانخفض عدد الأشخاص الذين يخضعون للعلاج من الفيروس في المستشفيات من 15 ألفا و680 إلى 15 ألفا و208، كما انخفض عدد الأشخاص في وحدات العناية المركزة من 1501 إلى 1429.

وتشير آخر الأرقام إلى أن انتشار الفيروس تباطأ، مع انحسار متواصل في عدد المرضى المتواجدين في حالة خطيرة أو في الإنعاش.

المصدر: “رويترز”