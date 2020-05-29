إيطاليا – يعد الأرجنتيني لوتارو مارتينيز، مهاجم نادي إنتر ميلان الإيطالي، الخيار الأول لإدارة برشلونة، لتعزيز صفوف فريقها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن مسؤولي برشلونة، سيبذلون كل ما في وسعهم للتوقيع مع مارتينيز، عند إعادة فتح نافذة الانتقالات، لا سيما وأن صاحب الـ22 عاما، منح الضوء الأخضر للكتالونيين للمضي قدما للتعاقد معه.

ووفقا لـ”ماركا”، فيتبقى الآن التوصل لاتفاق بين برشلونة وإنترميلان، الذي يطالب بـ111 مليون يورو للتخلي عن خدمات مهاجمه.

المبلغ المطلوب كبير وضخم جدا حاليا بالنسبة لأي ناد (بسبب الأزمة المالية التي خلفها انتشار فيروس كورونا)، ولكن بالنظر إلى مقدار الأموال الطائلة التي أنفقها برشلونة في محاولة للعثور على شريك لنجميه ليونيل ميسي ولويس سواريز، فإن هذا الرقم قد يبدو “هزيلا”.

وكشفت إحصائية لصحيفة “ماركا”، أن برشلونة أنفق 482 مليون يورو لتعزيز خط هجومه منذ 2015 حتى الآن، ولكن بدون فائدة.

وذكرت الصحيفة، أن الفريق الكتالوني تعاقد خلال هذه الفترة مع 9 لاعبين لمساندة ميسي وسواريز بمبلغ يصل إلى نصف مليار يورو تقريبا، لكن اللاعبين الجدد اكتفوا بتسجيل 90 هدفا فقط خلال المشاركة في 340 مباراة.

وكان الدنماركي مارتين برايثوايت، آخر المهاجمين المنضمين لصفوف برشلونة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية مقابل 18 مليون يورو، حيث شارك في 3 مباريات ولم يسجل أي هدف، وسبقه الفرنسي أنطوان غريزمان، الذي سجل 14 هدفا في 37 مباراة بعد انضمامه مقابل 120 مليون يورو.

وضمت بقية القائمة بجانب برايثوايت وغريزمان 7 نجوم آخرين وهم: البرازيليان مالكوم وفليب كوتينيو، والإسبانيان دوليفيو وألكاسير، والغاني كيفن برينس بواتينغ، والتركي أردا توران، والفرنسي عثمان ديمبيلي.

المصدر: “ماركا” + وكالات