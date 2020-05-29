الولايات المتحدة – تم ترشيح فيلم “الحقد يعيش داخلنا” الوثائقي الذي شارك في إنتاجه الروسي ،سيرغي ساركيسوف، لنيل جائزتي “إيمي” التلفزيونية الأمريكية.

أفادت بذلك شركة “بليتس فيلم” التي تولت إنتاج الفيلم. وقالت إن، سيرغي ساركيسوف، أصبح أول منتج سينمائي روسي ترشح لنيل تلك الجائزة القيمة. وتم ترشيح الفيلم بفئتي “البرامج التلفزيونية الخاصة البارزة” و”إخراج البرامج الخاصة”.

وعرض الفيلم لأول مرة يوم 29 نوفمبر عام 2019 في الولايات المتحدة. للمخرج الأمريكي، دافيد ماكينزي، أما إنتاجه فيعود إلى كل من، سيرغي ساركيسوف، دين كاين، لورا ماكينزي ومونتل ويليامز.

ويسلط الفيلم الضوء على ظاهرة معاداة السامية (اليهود) في المجتمعيْن الأوروبي والأمريكي المعاصرين حيث تتقاطع مصائر أبطال الفيلم الذين يواجهون الحقد مع مصائر من واجهوا المحرقة إبان الحرب العالمية الثانية.

يذكر أن جوائز “إيمي” تمنح لقاء تصوير الأفلام في مختلف قطاعات التلفزيون الأمريكي. وسيتم توزيع جوائز “إيمي” يوم 26 يونيو المقبل. وستشارك في مراسم منحها الأكاديمية الأمريكية الوطنية لفنون التلفزيون وأكاديمية لوس أنجلوس لفنون التلفزيون.

ستبث قناة “CBS” لأول مرة على الهواء مراسم توزيع جوائز” إيمي” التي تستغرق ساعتين.

المصدر: تاس