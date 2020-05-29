روسيا – تراجع تدفق الركاب في مطارات العاصمة الروسية خلال شهر أبريل الماضي بنسبة 95% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بسبب القيود المفروضة على حركة النقل بسبب أزمة فيروس كورونا.

وقالت هيئة الطيران الروسية، إن تدفق الركاب في مطارات موسكو الرئيسية وهي: شيريميتيفو ودوموديدوفو وفنوكوفو، انخفض الشهر الماضي بنسبة 95% إلى 388.9 ألف شخص.

وأوضحت الهيئة، أن تدفق الركاب على المسارات الدولية تراجع بنسبة 99.5% إلى 18.1 ألف شخص، أما على المسارات المحلية فقد انخفضت بنسبة 91% إلى 370.6 ألف شخص.

ويعد قطاع الطيران والسياحة الأكثر تضررا من جائحة كورونا وإجراءات العزل التي تم اتخاذها للحد من انتشار الفيروس.

المصدر: نوفوستي