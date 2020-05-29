موسكو تدعو الاتحاد الأوروبي للتخلي عن العقوبات التي تعيق محاربة كورونا

موسكو تدعو الاتحاد الأوروبي للتخلي عن العقوبات التي تعيق محاربة كورونا

نيويورك – دعا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا الاتحاد الأوروبي لإعادة النظر في سياساته الخاصة بالعقوبات التي تعرقل محاربة بعض الدول لفيروس كورونا.

وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، امس: “للأسف نرى تطبيق الاتحاد الأوروبي العديد من آليات التقييد والإجبار”.

وتابع: “لقد سمعنا مرارا تأكيدات من بروكسل والعواصم الأوروبية الأخرى على أن هذه الآليات دقيقة ومتزنة، لكن الواقع يتحدث عن عكس ذلك”.

وأشار إلى أن تطبيق مثل هذه الإجراءات يقوض الوضع الاجتماعي الاقتصادي في الدول النامية المتضررة جراء الوباء. وقال: “ندعو الاتحاد الأوروبي لإعادة النظر في سياساته الخاصة بالعقوبات ومد اليد إلى سكان الدول التي يدور الحديث عنها والامتناع عن الإجراءات العقابية والإجبارية المطبقة خارج إطار مجلس الأمن الدولي”.

من جانبه، نفى المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عرقلة إمدادات المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية جراء العقوبات.

المصدر: نوفوستي