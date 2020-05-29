روسيا – أعلنت السلطات الصحية الروسية، امس تسجيل 76 وفاة جديدة في العاصمة موسكو، ناجمة عن فيروس كورونا.

وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو بأن عدد المتوفين بالمرض في المدينة ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 76 شخصا، مشيرا إلى أن الضحايا كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي الناجم عن عدوى فيروس كورونا.

وذكر المركز أن الحصيلة العامة للمتوفين في العاصمة بلغت حتى الآن 2330 شخصا، بعد أن كانت 2254 في الإحصائية السابقة.

ويشير هذا العدد إلى استقرار نسبي للوفيات بفيروس كورونا المستجد في موسكو على أساس يومي، حيث سجلت في المدينة حسب إحصائية يوم 25 مايو 76 حالة، وفي 26 مايو 73، وفي 27 مايو 71.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا المستجد في روسيا، حيث سجلت في المدينة حتى الآن 173497 إصابة مؤكدة، بينها 71251 حالة شفاء.

وقد أكد عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، في وقت سابق من اليوم، تجاوز ذروة جائحة فيروس كورونا المستجد في العاصمة الروسية، إلا أنه شدد على أنه سيتم الحفاظ على نظام القيود العامة حتى الحصول على لقاح فعال.

وسجلت في روسيا، حتى صباح الخميس، 379051 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 4142 وفاة و150993 حالة شفاء.

المصدر: RT