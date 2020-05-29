ألمانيا – حثت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل امس، زعماء العالم على بحث تقديم المزيد من الدعم للمنظمات الدولية، مثل الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية من أجل الخروج من أزمة كورونا.

وقالت ميركل خلال مؤتمر لزعماء العالم، عبر دائرة تلفزيونية، برعاية الأمم المتحدة، إن “على دول العالم تخصيص المزيد من التمويل لصندوق النقد الدولي لمساعدة الدول التي تواجه صعوبات مالية على المدى القريب”.

وأضافت: “قد يجري أيضا دراسة إجراءات إضافية لصندوق النقد الدولي عندما يصبح ضروريا توفير سيولة للبلدان المتضررة خلال فترة زمنية وجيزة”.

وتابعت: “سيكون مفهوما أن ندرس زيادة مخصصات حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي”.

المصدر: “رويترز”