أستراليا – افاد مسؤولون إن أسدين هاجما عاملة في حديقة حيوانات أسترالية، امس الجمعة، أثناء تنظيفها عرينهما مما أسفر عن إصابتها بجروح خطيرة في الرأس والعنق.

وقام مسعفون بعلاج العاملة، البالغة من العمر 35 عاما، في حديقة حيوانات شوالهيفن، بولاية نيو ساوث ويلز، المغلقة منذ 25 مارس ضمن إجراءات العزل العام لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وقالت الشرطة في بيان، إن العاملة نُقلت جوا إلى مستشفى في حالة حرجة، لكن مستقرة.

وأوضحت مديرة عمليات الإسعاف، فاي ستوكمن، أنها “اضطرت للسير داخل عرين الأسود للوصول إلى العاملة في وضع شديد الخطورة للضحية والمسعفين”.

وأضافت في بيان: “لم أصادف أمرا مثل هذا طوال عملي، كان الأمر مرعبا بالتأكيد”.

المصدر: رويترز