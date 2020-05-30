ليبيا – أعلنت القيادة الأمريكية بأفريقيا ( أفريكوم ) في بيان أن الولايات المتحدة قد ترسل لواء مساعد من العسكريين إلى تونس، مدعيةً أن ذلك تم بسبب روسيا التي تلومها على التدخل في شؤون المنطقة.

القيادة أفادت بحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية أن رئيسها الجنرال ستيفين تاونسند تحدث في اليوم السابق مع وزير الدفاع التونسي عماد الحزقي .

وقال تاونسند في هذا الصدد إنه مع استمرار روسيا في تأجيج نيران الصراع الليبي، فإن مسألة الأمن الإقليمية في شمال أفريقيا تقلق بشكل متزايد ويتم دراسة طرقًا جديدة للرد على التهديدات للأمن العام بما في ذلك استخدام لواء المساعدة الأمنية .

كما أعرب تاونسند عن أسفه لأن شركاء الولايات المتحدة في أفريقيا محاصرون من قبل شخصيات خبيثة وشبكات إرهابية.