إسرائيل تسجل 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أكبر حصيلة يومية منذ إعلان السيطرة على الجائحة

إسرائيل تسجل 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أكبر حصيلة يومية منذ إعلان السيطرة على الجائحة

إسرائيل – أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، امس تسجيل 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أكبر حصيلة يومية منذ إعلان السلطات السيطرة على سير الجائحة في إسرائيل.

وأفادت وزارة الصحة الإسرائيلية بارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال اليوم الماضي بواقع 101 حالة، مشيرة إلى أن جزءا كبيرا منها تم رصدها لدى التلاميذ في المدارس.

وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل بالتالي 16987 حالة، بينها 1927 تعتبر نشطة، منها 39 حرجة، وأضافت الوزارة أن 37 مريضا موصولون إلى أجهزة التنفس الاصطناعي، بينما لا تزال حصيلة المتوفين عند مستوى 284 شخصا.

وعلى خلفية هذا الارتفاع الحاد للإصابات، الذي يعتبر الأكبر يوميا منذ إعلان السلطات السيطرة على سير الجائحة في إسرائيل، تنظر وزارة الصحة في تشديد إجراءات العزل الصحي بعد أن تم تخفيفها سابقا.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية