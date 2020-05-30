النمسا – توج فريق ريد بول سالزبورغ ببطولة كأس النمسا للمرة الثانية على التوالي بعد تخطي أوستريا لوستيناو 5-0 خلال المباراة النهائية التي جمعتهما امس ليحتفل اللاعبون بطريقة غير اعتيادية.

والتزم اللاعبون خلال الاحتفال بقانون التباعد الاجتماعي من خلال رفع الكأس وتسلم الميداليات، دون أن يتسبب الأمر بتعريض أي أحد لخطر الإصابة أو نقل عدوى فيروس كورونا.

وتقدم سالزبورغ في الشوط الأول بهدفين نظيفين سجلهما دومينيك سزوبوسزلاي في الدقيقة 19 ودومينيك ستومبرغر، لاعب لوستيناو، بالخطأ في مرمى فريقه، في الدقيقة 21.

قبل أن يضيف سالزبورغ 3 أهداف في الشوط الثاني عن طريق نوا أوكافور وماجيد أشيمورو وسيكو كواتا في الدقائق 53 و65 و79.

وهذه هي المرة السابعة التي يتوج فيها سالزبورغ بلقب الكأس.

يذكر أن الدوري النمساوي سيستأنف نشاطه في الثاني من يونيوالمقبل، بعد تعليق مبارياته في منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا.

المصدر:وكالات