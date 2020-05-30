العراق – أعلنت وزارة الصحة العراقية، امس رصد 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو الرقم الأعلى الذي يسجل منذ ظهور الفيروس في البلاد.

وسجلت مختبرات الوزارة، عدد إصابات بلغ 416، مرتفعا عن يوم أمس الخميس، حيث سُجلت فيه 322 إصابة، ليكون إجمالي الحالات المصابة في البلاد 5873 حالة.

وذكرت، أن “أعداد الوفيات لليوم كانت 6 حالات، ليصل الإجمالي إلى 185 حالة وفاة، فيما تماثل 73 مصابا للشفاء، لتكون أعداد المتعافين من المرض 3044 مصابا”.

وفحصت الوزارة، حسب بيان لها، 216731 مواطنا خلال اليوم الجمعة.

وظهرت الإصابات في “محافظات بغداد والنجف والبصرة والسليمانية وكربلاء وكركوك وديالى وواسط وبابل والديوانية وميسان وذي قار والمثنى وصلاح الدين ونينوى”.

يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يعلن عن ظهور الإصابات بيوم واحد في جميع المحافظات العراقية.

المصدر: RT