ليبيا – قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي إن تركيا قدمت الدعم للحكومة التي وصفها بـ” الشرعية” (حكومة الوفاق غير المعتمدة من البرلمان المنتخب) ، مشيراً إلى ضرورة أن يقبل “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) وداعموه وجود حكومة واحدة في البلاد معترف بها من قبل الأمم المتحدة.

أوقطاي زعم خلال مشاركته في ندوة عبر الإنترنت نظمها “المجلس الأطلسي” و”منظمة التراث التركي” حول مكافحة فيروس كورونا، وفقاً لوكالة “الأناضول” التركية أن بلاده تقف إلى جانب الشعب الليبي و”حكومته الشرعية”، زاعمًا في الوقت نفسه وجود علاقات تاريخية مشتركة بين شعبي البلدين.

وشدد على أن تركيا لن تسمح بغموض جديد في الحوض الشرقي للبحر المتوسط وأنها تقوم بدورها بناء على طلب من حكومة الوفاق.

وإعتبر أن تصاعد العنف في ليبيا سببه ما وصفه بـ”محاولة حفتر وداعميه الإطاحة بالحكومة الشرعية المعترف بها من الأمم المتحدة” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة لإنهاء سطوة الميليشيات والجماعات الإرهابية).