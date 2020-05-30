مصر – وصل السفير الروسي الجديد لدى مصر، غيورغي بوريسينكو، إلى القاهرة، أمس حيث ألقى كلمة بمناسبة تسلمه مهام منصبه.

وقال السفير الروسي في كلمة نشرتها السفارة الروسية بالقاهرة: “أنا اسمي غيورغي بوريسينكو، مع بداية مهمتي كسفير لروسيا الاتحادية لدى جمهورية مصر العربية أود ان أقدم نفسي وأقول إنني فخور جدا ان أعمل من أجل تطوير العلاقات القائمة بين دولتينا”.

وتابع: “إن العالم كله معجب بالتاريخ الغني لمصر مهد الحضارة البشرية. لكن بلدكم معروف ليس فقط بتاريخه الذي لا مثيل له، بل مصر اليوم من أهم أعضاء المجتمع الدولي وتتمتع بنفوذ ثقافي عالمي وتقدم اقتصادي ملحوظ وقدرات دفاعية قوية. كما تلعب دورا محوريا على الصعيدين العربي والإفريقي”.

وأضاف: “تعتز روسيا بالتقاليد العميقة للصداقة مع بلدكم التي أسسها الزعيم المصري والعالمي العظيم جمال عبد الناصر. وتستمر تنمية روابط الصداقة هذه تحت القيادة البارزة لكل من الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس عبد الفتاح السيسي”.

وأشار إلى “أن الكثير من الروس زاروا مصر. ويشيدون بكرم ضيافتكم ويحبون بلدكم الرائع. في نفس الوقت يسعدنا أن يزور المزيد من المصريين روسيا. أهلا وسهلا بهم دائما”.

ولفت إلى “إن بلدينا قريبان من بعضهما البعض. استغرقت رحلتي من موسكو إلى القاهرة أربع ساعات ونصف فقط. وإذا اتخذنا أقصر طريق بيننا من مدينة بورسعيد إلى مدينة سوتشي في جنوب روسيا فتستغرق الرحلة ساعتين فقط”.

وقال: “لدينا كل الفرص لزيادة التبادل السياحي والثقافي وتعزيز التجارة الثنائية والتعاون التكنولوجي. لروسيا ومصر وجهات نظر مماثلة حول العديد من القضايا والملفات الخارجية، ومن خلال تضافر الجهود يمكنهما ان تساهما في تسوية الأزمات الإقليمية، بما فيها في سوريا وليبيا”.

وتابع: “أعتذر عن عدم مخاطبتكم باللغة العربية. آمل في دراستها وفي التواصل الوثيق معكم، ونحن إذ نعزز العلاقات والصداقة الروسية المصرية”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد عين رئيس إدارة أمريكا الشمالية في وزارة الخارجية الروسية، غيورغي بوريسينكو، سفيرا جديدا لروسيا لدى مصر، وفقا لمنشور على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية.

ولد السفير الروسي الجديد لدى مصر عام 1968، حيث تخرج في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية التابع للخارجية الروسية عام 1990.

ويمتلك غيورغي بوريسينكو خبرة واسعة، حيث شغل في الفترة بين 2003-2011 منصب مستشار ومستشار أول ومبعوث السفارة الروسية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي الفترة بين 2011-2014 شغل منصب نائب مدير قسم أمريكا الشمالية في الخارجية الروسية، ثم تم تعيينه رئيسا للقسم منذ 1 ديسمبر 2014.

يتحدث السفير الجديد الإنجليزية والألمانية، ومتزوج ولديه بنت وولد.

وجاء تعيين السفير الروسي الجديد في مصر، بعد 8 أشهر تقريبا من إعلان وزارة الخارجية الروسية وفاة السفير السابق في القاهرة، سيرغي كربيتشينكو، في سبتمبر الماضي.

وأشارت الخارجية الروسية وقتها إلى أن سيرغي كيربيتشينكو توفي في المستشفى بشكل مفاجئ.

المصدر: RT