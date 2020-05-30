مصر – فرض الأهلي المصري غرامة مالية على النيجيري، جونيور أجاي، لاعب الفريق “الأحمر” الأول لكرة القدم، بعد تسجيله حلقة تلفزيونية مع إحدى القنوات الفضائية، دون الرجوع إلى إدارة النادي.

يأتي قرار مدير الكرة في النادي، سيد عبد الحفيظ، بعد مخالفة اللاعب لوائح النادي المتعارف عليها في هذا الشأن، والقاضية بعدم ظهوره إعلاميا إلا بقرار من إدارة القلعة الحمراء.

وكانت إحدى القنوات قد بثت مؤخرا ترويجا حول الحلقة، التي سيظهر خلالها أجاي، لاعب الأهلي، الأسبوع المقبل.

وأعلن عبد الحفيظ سابقا ضرورة عدم ظهور أي لاعب من الفريق الأول لكرة القدم في البرامج التلفزيونية والإذاعية، بعد أن منح مدير الكرة الفرصة الكافية للاعبي الأهلي للظهور في وسائل الإعلام المختلفة طوال الفترة الماضية.

ومنع الأهلي لاعبيه من الظهور الإعلامي والتصريحات الصحفية بعد أزمة ظهور مدير الكرة في برنامج المقالب “رامز مجنون رسمي”، بالإضافة لعدد آخر من لاعبي الفريق مثل محمود كهربا ومحمد الشناوي وعلي معلول.

المصدر: “وسائل إعلام مصرية”