ليبيا – طالبت الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالخدمات الصحية بنغازي اليوم السبت جميع المواطنين القادمين من مناطق الغرب والجنوب الغربي بضرورة التواصل الفوري مع الغرفة.

الغرفة أهابت في بيان لها عبر مكتبها الإعلامي، بسكان مدينة بنغازي الذين استضافوا أي أسرة قادمة من هذه المناطق خلال الأيام القليلة الماضية بسرعة التواصل معها عن طريق الاتصال برقمي الهاتف (0922149018 و 0924694993 .

وشددت على الالتزام بالتدابير الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا كالتقيد بإجراءات الحظر وعدم التنقل بين المدن والالتزام بالتباعد الاجتماعي وتجنب الأماكن المزدحمة وارتداء الكمامات عند الضرورة.