ليبيا – قال مدير المرصد السوري إن أكثر من 200 طفل تم تجنيدهم للقتال في ليبيا، مشيراً إلى أن هناك لغط إعلامي بخصوص الطفل الذي نشرته إحدى القنوات الفضائية العربية أنه قتل في ليبيا.

مدير المرصد السوري أوضح بحسب الموقع الرسمي أن هذا الطفل ذهب إلى القتال في ليبيا بدون علم ذويه وطالبوا بإعادته وأعادوه وهناك جهات حاولت استغلال ذلك لتكذيب حقيقة إرسال الأطفال إلى ليبيا.

وأضاف:” قد تحدثنا قبل أيام عن اختطاف طفل كردي كان يبحث عن عمل من قبل فصيل السلطان مراد وبعد ذلك قطع عناصر الفصيل أشجار الزيتون التي يملكها ذويه كعقوبة من أجل ترهيب عوائل المقاتلين ولمنعهم من الحديث عبر وسائل الإعلام”.

ولفت إلى أن المرصد السوري وثق كتيبة مؤلفة من 49 مقاتلا من أبناء ريف حمص كانوا مع تنظيم “الدولة الإسلامية” بينهم أمني سابق في “ولاية حمص” ذهبوا للقتال في ليبيا مع مرتزقة أردوغان وقد تمكنت تركيا بالترغيب والترهيب من جر المقاتلين من الفصائل الموالية لها للقتال في ليبيا.

كما استطرد حديثه:” هناك الكثير من الملفات التي تجبر تركيا عناصر تلك الفصائل من خلالها على تنفيذ الأمر التركي.. ومثال ذلك ما حدث أمس في معتقل فرقة الحمزات عندما وجدوا نساء عاريات داخل السجن.. وقد تحدثت سابقاً عن إدخال 15 ألف جهادي من ليبيا إلى سورية في أواخر العام 2012.. واليوم الشيء ذاته يتكرر مع أردوغان الذي صنع جسراً لنقل المرتزقة من سورية إلى ليبيا”.