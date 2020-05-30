ليبيا – قال رامي عبد الرحمن مدير المركز السوري لحقوق الإنسان إن المركز يعمل على استيفاء متطلبات محاكمة الرئيس التركي بتهمة ارتكاب جرائم حرب في سوريا وليبيا.

عبد الرحمن لفت في تصريح خاص لصحيفة “العين الاخبارية” إلى أن المرصد يجهز لتحريك دعوى قضائية ضد أردوغان أمام المحكمة الجنائية الدولية، موضحاً أن المرصد يسعى لاستيفاء باقي الاشتراطات لذلك.

ويرى أن تركيا ورطت المرتزقة السوريين في القتال ضد القوات المسلحة الليبية لإبعاد خطرهم عنها خصوصاً بعد فشل عملية أردوغان العسكرية التي أطلق عليها “نبع السلام” في الشمال السوري وعدم حاجتها لهؤلاء المرتزقة حاليا.