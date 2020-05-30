ليبيا – كشف مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار أن الموقف الوبائي في ليبيا يشهد تطوراً خطيراً بسبب تفجر الوضع في سبها.

النجار أكد في حديث لبرنامج لايف عبر قناة “218” أن فرق الرصد والتقصي ما تزال تعمل على حصر المخالطين للحالات المصابة في المدينة لتشخيصها معمليا وضمان عزلها لاحتواء الانتشار.

وأوضح أن التعويل الآن بات على المواطن في عدم السفر إلى المدن المجاورة لاحتواء الإصابات كاشفا عن جهود عديدة لرفع جهوزية المراكز الصحية في رعاية المصابين بالفيروس، مشيراً إلى إرسال تجهيزات للمدينة لدعم القطاع الصحي.

ولفت إلى أن الوضع الوبائي في طرابلس وباقي المدن يعد مستقراً موضحاً أن تسجيل الحالات بات قليلاً مقارنة بما يجري في الجنوب الليبي فيما لم يخف قلقه من عودة العالقين في الخارج من تغيير الوضع وذلك بعد تسجيل إصابات بالفايروس بين بعضهم بعد وصولهم إلى مدنهم المختلفة. كما بيّن أن المركز الآن يعمل على تفعيل المختبرات وتوزيع أجهزة الفحص التي وصلت ليبيا مؤخراً لإجراء عينات مختبرية لفيروس كورونا لتسهيل عملية التشخيص والاكتشاف المبكر وإيقاف انتشار الجائحة. وشدد النجار أن المركز الوطني كان يتوقع دخول الفيروس إلى مدن الجنوب بسبب ازدياد الحالات المصابة في الدول المجاورة لليبيا من حدودها الجنوبية.