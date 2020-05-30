فيينا – ارتفعت أسعار النفط امس إذ اختتمت العقود الآجلة للخام الأمريكي في مايو بمكاسب شهرية قياسية بدعم من آمال ببقاء اتفاق التجارة الأمريكي الصيني كما هو وتراجع الإنتاج.

وجرت تسوية العقود الآجلة لخام “غرب تكساس الوسيط” تسليم يوليو عند 35.49 دولار للبرميل، إذ قفزت 1.78 دولار، بما يعادل 5.3%.

وأغلق خام “برنت” تسليم يوليو عند 35.33 دولار للبرميل بزيادة 4 سنتات، لكن عقود أغسطس الأكثر نشاطا أنهت الجلسة عند 37.84 دولار للبرميل، بارتفاع 1.81 دولار، أو 5% تقريبا.

وشهد كلا الخامين ارتفاعات شهرية كبيرة بسبب هبوط الإنتاج العالمي وتوقعات بنمو الطلب، إذ تتحرك أجزاء من الولايات المتحدة، بما في ذلك مدينة نيويورك، ودول أخرى في اتجاه استئناف الأنشطة بعد إجراءات عزل عام مرتبطة بفيروس كورونا.

وسجل “غرب تكساس الوسيط” أكبر زيادة شهرية على الإطلاق عند 88% بعد أن جرى تداوله الشهر الماضي بقيم سالبة، بينما سجل “برنت” ارتفاعا بنحو 40%، وهو أكبر صعود شهري منذ مارس 1999.

ورغم تصعيد مستمر في العلاقات بين البلدين، لم يشر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى أن “اتفاق المرحلة الأولى” التجاري بين واشنطن وبكين عرضة للخطر.

وهدأ ذلك المستثمرين في النفط القلقين من أن يصيب انهيار العلاقات التجارية استهلاك النفط بمزيد من الضرر.

كما يدعم النفط أيضا بعدد قياسي منخفض لحفارات النفط والغاز الأمريكية والكندية، والذي يشير إلى مزيد من انخفاض الإمداد من أكبر منتج للخام في العالم.

ونزل عدد حفارات النفط والغاز الأمريكية بمقدار 17 إلى مستوى منخفض قياسي عند 301 هذا الأسبوع، بحسب بيانات من شركة “بيكر هيوز” لخدمات الطاقة تعود إلى عام 1940.

المصدر: رويترز