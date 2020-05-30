ليبيا – إعتبر عضو مجلس النواب سعد امغيب أن تركيا تطاولت بشكل صريح على دول أوربية بعينها وتهديد مصالح وأمن بقية دول أوروبا المتوسطية الأعضاء في مايعرف بالاتحاد الأوروبي.

امغيب قال خلال تدوينه له عبر صفحتك الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” إن هذا الإتحاد صامت عن كل سياسات تركيا الاستفزازية في البحر المتوسط ومن أهمها محاولة السيطرة على ليبيا لاستخدامها منطلق للمهاجرين الأفارقة والإرهابيين إلى الجنوب الأوروبي وعجز هذه الدول عن الخروج بموقف واضح وموحد للرد على هذه السياسات.

وإعتقد أن الاسم الصحيح هو التجمع الأوروبي او المؤتمر السنوي الأوروبي بدلاً من إسم او صفة الاتحاد الاوروبي التي لم يعد لها وجود على أرض الواقع.