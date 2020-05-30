مصر – أكد الباحث العسكري المصري محمد الكناني، أن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول إغراق فرقاطة تركية تسمى “مراد بك” قبالة السواحل الليبية، أمر خاطئ جملة وتفصيلا.

وأشار إلى أن الفيديو المصاحب لهذا الخبر الزائف يخص تدريبا لإطلاق الصواريخ المضادة للسفن والذي تستخدم فيه سفينة قديمة خرجت من الخدمة ويتم استغلالها كهدف للرمايات البحرية، ويسمى التدريب بـ” SINKEX ” لدى البحرية الأمريكية، كما يجري تنفيذه لدى بحريات العالم.

وأشار الباحث المصري إلى أنه لا توجد فرقاطة تركية تحمل اسم “مراد بك” أيا كانت فئتها، ولا حتى أية سفينة أو غواصة تخدم لدى البحرية التركية بأسرها تحمل هذا الاسم.

وتابع: “البحرية التركية تتواجد في المياه الاقتصادية الليبية بشكل قانوني في إطار عملية حارس البحر التي تنفذها بحريات الناتو منذ عام 2016 في شرق المتوسط للتصدي لعمليات التهريب والهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب نتيجة لتدهور الأوضاع في ليبيا، وتتمثل في بحريات الولايات المتحدة، فرنسا، إيطاليا، اليونان وبالطبع البحرية التركية نفسها، والتي استغلت تلك المشاركة في توفير الغطاء والتأمين لعمليات الإمداد البحري والدعم لحكومة الوفاق بالسلاح والمعدات بداية من العام الجاري 2020.

المصدر: RT