ليبيا – أكد السفير البريطاني لدى ليبيا نيكولاس هوبتون على إستمرار حكومة بلاده في تشجيع جميع الأطراف الليبية للتهدئة وايقاف القتال والعودة الى طاولة المُفاوضات بدون شروط مسبقة لخلق ليبيا مستقرة ومزدهرة مستقبلاً.

السفير البريطاني أعرب في تغريدة نشرتها السفارة على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” عن قلقهم للغاية من تقرير الولايات المتحدة الذي يفيد بأن روسيا أرسلت طائرات عسكرية إلى ليبيا.

وإعتبر أن ارسال أفراد وطائرات للانخراط للقتال في ليبيا هو خرق واضح لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا من قبل الأمم المتحدة.