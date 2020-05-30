اليمن – كشفت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا في اليمن، امس عن مستجدات تفشي الفيروس خلال الساعات الأخيرة.

وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا إنها سجلت 5 حالات جديدة بينها 4 وفيات، إضافة إلى 4 وفيات أخرى لحالات إصابة مسجلة مسبقا.

وذكرت اللجنة أن حالات الوفاة والإصابة تتوزع كالآتي: 3 وفيات في شبوة، و3 في مأرب، وحالة وفاة في أبين، وحالة وفاة في حضرموت، وحالة إصابة في الضالع.

وأشارت إلى أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 283، بينها 65 وفاة، فيما تعافى 11 شخصا من “كوفيد – 19”.

المصدر: وكالات