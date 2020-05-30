تونس – مدد الرئيس التونسي قيس سعيّد، امس حالة الطوارئ في كامل البلاد لمدة 6 أشهر.

وقالت الرئاسة في بيان مقتضب إن رئيس الجمهورية قرر التمديد في حالة الطوارئ، على كامل تراب الجمهورية، لمدة ستة أشهر وذلك بداية من يوم السبت 30 مايو إلى 25 نوفمبر 2020.

وسبق أن مدد الرئيس التونسي في نهاية أبريل الماضي حالة الطوارئ لمدة شهر.

وأُعلنت حالة الطوارئ في تونس لأول مرة أواخر 2015 إثر حادث إرهابي استهدف حافلة للأمن الرئاسي بوسط العاصمة، وقد تم تمديدها لعدة مرات.

وكان الرئيس قيس سعيد أعلن حظر تجوال ليلي في أنحاء البلاد منذ 18 مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد، ولا يزال الحظر مستمرا.

المصدر: RT