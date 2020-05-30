ألمانيا – سيكون عشاق الساحرة المستديرة، على موعد اليوم السبت، مع عدد من المباريات االمثيرة في المرحلة الـ29 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وفيما يلي جدول مواعيد المباريات حسب توقيت مكة المكرمة:

– هيرتا برلين # أوغسبورغ – الساعة 16:30

– شالكه 04 # فيردر بريمن – الساعة 16:30

– فولفسبورغ # آينتراخت فرانكفورت – الساعة 16:30

– ماينز # هوفنهايم -الساعة 16:30

– بايرن ميونيخ # فورتونا دوسلدورف – الساعة 19:30.

وتكتمل مباريات المرحة الـ29 من “البوندسليغا”، غدا الأحد، بإجراء مواجهتي بوروسيا مونشنغلادباخ ضد يونيون برلين، وبادربورن ضد بوروسيا دورتموند، على أن تختتم المرحلة بعد غد الاثنين، بلقاء كولن ولايبزيغ.

تجدر الإشارة إلى أن بايرن ميونيخ، يتصدر حاليا ترتيب الدوري الألماني برصيد 64 نقطة، ويتقدم بفارق 7 نقاط عن أقرب ملاحقيه بوروسيا دورتموند.

المصدر: RT