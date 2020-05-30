ليبيا – قال رئيس حزب مشروع تونس محسن مرزوق إن تركيا تمثل الحاضنة الجغرافية للمتطرفين والشخصيات الإخوانية التي تثير الفتنة في العالم العربي.

مرزوق لفت في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” أنه تعرض لتهديد مباشر بالاغتيال من قبل أحد الوجوه الإعلامية الاخوانية المقيمة في تركيا، مشيراً إلى أن المخابرات التركية تحتضن المدعو عماد البحيري الذي يحمل الجنسية المصرية.

وطالب مرزوق وزارة الخارجية التونسية باستدعاء السفير التركي في تونس والاحتجاج على التهديدات التي تطال شخصيات سياسية تونسية على الأراضي التركية.

كما أشار إلى أن “الشخصيات الإخوانية التي تقيم في تركيا هي دمى تتحكم فيها المخابرات التركية ومن الضروري أن تتخذ الرئاسة التونسية الموقف السيادي اللازم بمساءلة السفير التركي في تونس”.

وكشف مرزوق بأن الخطر التركي أصبح حقيقياً على تونس خاصة وأن التقارير الأمنية أفادت تسلل أسلحة تركية إلى تونس متأتية من الحدود الليبية وكانت في طريقها إلى مناطق غرب تونس حيث يتمركز الإرهابيين.