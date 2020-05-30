ليبيا – رأى المحلل العسكري والخبير الاستراتيجي الليبي العميد محمد يونس أن سقوط هذا الكم من القيادات الميدانية في فترة 7 أيام فقط يؤكد فشل قيادة العدو في إدارة معارك جنوب العاصمة طرابلس وقرب نهايتها.

العميد يونس أشار في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” إلى أن سلسلة الضربات الأخيرة التي حققها الجيش تؤكد أنه أعاد ترتيب تمركزاته على الصورة الصحيحة.

وقال إنه يجب على القوات المسلحة جر العدو للمساحات المفتوحة بين طريق المطار وخزانات النفط والالتفاف عليه وإبادة أكبر قدر ممكن من قدراته.

كما رأى أن المليشيات تسعى للسيطرة على مطار طرابلس وقصر بن غشير للسير بالمعركة في نسق واحد اتجاه ترهونة نقطة السيطرة العامة للقوات المسلحة لتحرير العاصمة.