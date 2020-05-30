ليبيا – طالب وزير الصحة بالحكومة الليبية وعضو اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا الدكتور سعد عقوب وسائل الإعلام المختلفة ومستخدمى وسائل التواصل الاجتماعي بضرورة الالتزام بالبيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية بالتعامل مع فيروس “كورونا” وعلى رأسها اللجنة العليا و وزارة الصحة واللجنة الاستشارية الطبية التي تقوم بالاعلان يومياً عن اخر المستجدات المتعلقة بالتعامل مع الفيروس.

وزير الصحة دعا وفقاًللمكتب الإعلامي التابع للوزارة إلى عدم الانسياق وراء أى أخبار أو بيانات غير رسمية أو نشر شائعات لا أساس لها من الصحة، مشدداً على ضرورة عدم ذكر أسماء المصابين أو أي تفاصيل بشأنهم وذلك طبقاً لقانون المسؤولية الطبية وحماية حق المريض التي تمنع افشاء اسرار متلقي الخدمة.

وأكد بانه يجب على مقدم الخدمة تأدية عمله وفقا لما تقتضيه اخلاقيات المهنة ودقتها وأمانتها ووفقا للأصول العلمية المتعارف عليها وبما يحقق العناية اللازمة للمريض والالتزام بالتشريعات المعمول بها.

مما أشار الى استمرار العمل و التنسيق والتعاون بين مختلف أجهزة الدولة المعنية بما يسهم في التعامل بشكل فورى مع أي مستجدات تتعلق بهذه الأزمة، ويضمن سلامة وصحة المواطنين.