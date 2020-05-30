ليبيا – أوضح مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض السارية في سبها الدكتور عبد الحميد الفاخري أن الوضع في المدينة يعد سيئاً للغاية وأن المحال التجارية لم تلتزم بإجراءات الحظر وكذلك الأسواق الشعبية.

الفاخري أشار لبرنامج لايف عبر قناة”218 نيوز” إلى أن بعض المواطنين أقاموا مناسبات اجتماعية متجاهلين كل النداءات، محذراً الجميع من وضع أسوأ مما تشهده المدينة الآن في حال الاستمرار في هذه التجاوزات.

وأكد أن المختبر المرجعي في مركز مكافحة الأمراض في المدينة يعمل على مدار الساعة بعد وصول جهاز فحص العينات للمدينة ودخوله العمل. كما ذكر أن نتائج التحاليل سيتم الإعلان عنها من خلال الغرفة المركزية في المركز الوطني لمكافحة الأمراض.