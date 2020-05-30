ليبيا – أعلن وزير الطاقة التركي فاتح دونميز أن بلاده قد تبدأ التنقيب عن النفط شرق البحر الأبيض المتوسط خلال 3 أو 4 أشهر بموجب اتفاق الحدود البحرية مع حكومة الوفاق.

كما أشار في حديث خلال مراسم بمناسبة بدء إبحار السفينة التركية “فاتح” للتنقيب عن النفط والغاز إلى البحر الأسود وفقاً لوكالة “روسا اليوم” إلى أن مؤسسة البترول التركية التي طلبت تصريح الاستكشاف في شرق البحر المتوسط ستبدأ العمليات في مناطق داخل نطاق ترخيصها بعد إتمام العملية.

وذكر دونميز: “في إطار الاتفاق الذي توصلنا إليه مع ليبيا سيكون بمقدورنا الشروع في عملياتنا للتنقيب عن النفط هناك في غضون 3 أو 4 أشهر”.

وأضاف أن سفينة التنقيب التركية الجديدة “القانوني” ستذهب أيضاً إلى البحر المتوسط في وقت لاحق هذا العام.