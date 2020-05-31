مصر – سجلت البورصة المصرية ارتفاعا لافتا عند إغلاق تعاملات جلسة اليوم الأحد مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين ومن دول عربية أخرى وبفضل صعود أسهم قيادية.

وارتفع مؤشر “إيجي إكس 30” المصري الرئيسي 1.1% ليبلغ مستوى 10220 نقطة، حيث صعدت معظم أسهمه وزاد البنك التجاري الدولي ذو الثقل بالسوق 1%، كما تم صعود المؤشرات الأخرى عند إغلاق تعاملات اليوم وهي الأخيرة في شهر ماي.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 174.4 مليون ورقة مالية بقيمة 613.5 مليون جنيه، عبر تنفيذ 22.7 ألف عملية لـ176 شركة.

وأظهرت بيانات البورصة أن المستثمرين المصريين اشتروا أكثر مما باعوا، وصعدت أسهم 123 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 19 شركة، ولم تتغير مستويات 34 شركة.

كما ارتفع رأس المال السوقي للبورصة بنحو 6.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 548.698 مليار جنيه.

المصدر: رويترز + اليوم السابع